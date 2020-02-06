Игра койота с барсуком попала на скрытую камеру и озадачила ученых

ktvu.com

В американском округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ученые запечатлели на скрытую камеру игру койота с барсуком. Запись с животными опубликована на сайте телестанции KTVU.

Группа ученых исследовала окраины города Гилрой, где с 2018 года под колесами автомобилей погибли около 100 диких животных. Чтобы изучить поведение зверей, они установили 50 камер ночного видения. Когда эксперты просмотрели полученные записи, их озадачило взаимодействие между койотом и барсуком.

«Мы увидели, как развиваются отношения между койотом и барсуком, о подобном мы могли только мечтать. Мы и подумать не могли, что увидим что-то такое, когда включили запись с камер видеонаблюдения», — признался исследователь Нил Шарма (Neal Sharma). Камеры были установлены возле подземного тоннеля для животных, проложенного под скоростной дорогой.

На кадрах видно, как койот виляет хвостом и игриво зазывает барсука последовать за ним в трубу. Затем оба зверя заходят внутрь сооружения. «Эти двое вместе прошли по искусственному тоннелю, чтобы безопасно пересечь оживленную дорогу… Насколько мы знаем, подобное попало на камеры впервые», — подчеркнул Шарма. Исследователи поделились необычной записью с коллегами из других штатов, которые подтвердили уникальность этих кадров.

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