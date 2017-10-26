Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме

В шотландском городе Линлитгоу дикий барсук забрался в дом и занял место жившей там кошки. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Зверек проник в дом через кошачью дверцу. Он съел весь кошачий корм, который сумел найти, а затем устроился на кошачьей подстилке и заснул.

Хозяевам дома пришлось обратиться в Службу по предотвращению жестокости к животным. «Барсук был не особенно рад тому, что я пытаюсь его переместить, но мне удалось завернуть его в кошачий матрас, — рассказывает офицер, приехавшая на вызов. — Тут он заметил, что задняя дверь распахнута, и убежал».

Сотрудники службы отмечают, что это крайне необычное поведение для этих животных.

В 2016 году сообщалось, что белка забралась в дом престарелых в городе Делтона (штат Флорида, США) и покусала несколько человек.