Скрытая камера запечатлела засунувшего заказ в промежность курьера

Сотрудник сети доставки Domino's Pizza в Великобритании перед вручением заказа клиенту засунул его в промежность и попал в поле зрения скрытой камеры. Об инциденте сообщает Fox News со ссылкой на агентство South West News Service.

Житель английской деревни Грейт-Миссенден, графство Бакингемшир, заказал мороженое марки Ben and Jerry’s, но его ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что за несколько минут до передачи заказа курьер потер его о свою промежность.

Ничего не подозревавший 31-летний Джонатан Терри ждал доставку вместе с друзьями. Он уже хотел попробовать лакомство, когда внезапно раздался звонок от его девушки. Та рассказала о видео, снятом камерой наблюдения несколько минут назад. Посмотрев запись, британец возмутился. «Это было весьма неуважительно и мерзко. Мой сосед сказал, что его это оскорбило», — рассказал потерпевший.

Представитель Domino’s Рейчел Таунсенд заявила, что руководство компании сожалеет о произошедшем инциденте и сделает все, чтобы подобное не повторилось. В отношении пойманного сотрудника проводится расследование. В ответ на жалобу компания предложила бесплатные купоны, однако Джонатан заявил, что после поступка курьера не доверяет сети доставки и не хочет ничего заказывать.