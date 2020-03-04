Россиянина осудили за установку скрытой камеры в квартире бывшей жены

Жителя Мурманской области осудили за установку скрытой камеры в квартире бывшей жены. Об этом в среду, 4 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как отметили в пресс-службе, женщина подала в суд на бывшего супруга, который, воспользовавшись запасным комплектом ключей от ее квартиры, установил там камеру видеонаблюдения. Он замаскировал устройство под предмет домашнего обихода, а затем контролировал ведение записи через свой смартфон.

Узнав о том, что за ней ведется наблюдение, истица потребовала от обидчика компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также расходы за представителя — 15 тысяч рублей.

Мужчине удалось избежать уголовной ответственности за содеянное, вместо этого ему был назначен судебный штраф. Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя — еще восемь тысяч рублей.

Представитель мужчины отметил в суде, что тот уже извинился перед бывшей женой и возместил ей моральный вред, выплатив еще 13 тысяч рублей.

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