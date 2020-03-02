В Оренбурге дознавательница МВД и работница суда разрисовали лифт и попали на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал НТВ.

На кадрах видно, как две девушки в приподнятом настроении заходят в лифт. После закрытия дверей одна из них начала разрисовывать кабинку лифта баллончиком с краской. Позже девушки отмыли стены.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, одна из девушек оказалась сотрудницей межмуниципального МВД «Оренбургское», по данному факту начата служебная проверка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru