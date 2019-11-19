Российский полицейский трижды оштрафовал покойника

В Костромской области полицейский стал фигурантом уголовного дела за то, что выписывал штрафы умершему мужчине. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Сотруднику вменяется часть 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, в период с июля по октябрь 2019 года он составил три фиктивных протокола на жителя города Шарья по части 1 статьи 20.20 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП. При этом мужчина скончался в июне 2019 года.

Представитель УМВД по региону рассказал агентству, что это произошло на основании материалов, собранных отделом собственной безопасности управления. По итогам служебной проверки сотрудник был сразу же уволен из органов по отрицательным мотивам.

15 октября сообщалось, что в Татарске (Новосибирская область) возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя полиции, подозреваемого в составлении протокола с данными потерпевшего, который на тот момент скончался. Документ был составлен в рамках расследования угона автомобиля и кражи.

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