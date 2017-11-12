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Подмосковного борца с коррупцией задержали за подлог ради улучшения показателей

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В Подмосковье за фальсификацию служебных документов задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) муниципального управления МВД России «Балашихинское». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.

Назначена служебная проверка. По ее результатам сотрудника, виновного в подлоге, уволят, его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, уточнили в МВД.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета Подмосковья России Евгения Кирюшина, с 27 января по 20 июня, оперуполномоченный «действуя умышленно, явно выходя за пределы своих полномочий, из иной личной заинтересованности, для улучшения показателей своей работы по раскрытию преступлений, привлек к уголовному преследованию заведомо непричастного к совершению преступления мужчину».

По данным следствия, 33-летний офицер полиции обнаружил в одном из магазинов Балашихи алкогольную продукцию, не имеющую акцизов. Найти хозяина товара не удалось. Позднее офицер сфальсифицировал протоколы, внеся в них ложные сведения о времени, месте и факте их составления. В результате на непричастного мужчину завели дело по статье 327 УК РФ («Подделка документов»).

Теперь же дело возбуждено в отношении полицейского. Оно расследуется по статьям «Превышение должностных полномочий», «Служебный подлог» и «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий». Мужчину поместили под домашний арест.

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