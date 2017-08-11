Силовые структуры
 

Бывшую главу отдела ФМС по Магаданской области обвинили в крупном хищении

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Бывшей начальнице отдела Федеральной миграционной службы (ФМС) России по Магаданской области предъявили обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, женщина с апреля 2010 года по декабрь 2015 года похитила денежные средства фонда оплаты труда на общую сумму более 15 миллионов рублей. Она делала это под видом выплат премий и материальной помощи подчиненным, при этом использовала свое служебное положение и подложные документы, а также злоупотребляла доверием сотрудников, говорится в сообщении.

В управлении СКР отмечают, что деньгами бывшая начальница распорядилась по своему усмотрению. При этом обвинение в совершении аналогичных преступлений предъявлено и бывшему главному бухгалтеру отдела, который добровольно возместил часть похищенных средств.

1 августа стало известно, что в Татарстане прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего начальника отдела миграционного учета иностранных граждан регионального управления ФМС России, его 29-летнего подчиненного, а также 30-летнего безработного жителя Казани. Все они
обвиняются в организации незаконной миграции более 1,3 тысячи иностранцев.

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