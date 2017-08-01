Дело о незаконной миграции более 1,3 тысячи человек направили в суд в Татарстане

В Татарстане прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в организации незаконной миграции более 1,3 тысячи иностранцев. Об этом во вторник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Дело возбуждено в отношении 30-летнего безработного жителя Казани, 45-летнего начальника отдела миграционного учета иностранных граждан регионального управления ФМС России и его 29-летнего подчиненного. Они обвиняются по шести статьям УК РФ.

«По версии следствия, 30-летний обвиняемый создал в городе Казань преступное сообщество для организации незаконной миграции иностранных граждан за денежное вознаграждение. С этой целью он вовлек в противоправную деятельность сотрудника отдела регионального управления ФМС России», — говорится в сообщении.

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По данным региональной прокуратуры, в обязанности последнего входили прием документов, их проверка и постановка на учет иностранцев. По преступной схеме сотрудник миграционной службы без предварительной проверки принимал документы о регистрации иностранных граждан, получая от организатора по 500 рублей за каждого иностранца.

По версии следствия, одним из соучастников обвиняемых был 46-летний гражданин Узбекистана, который подыскивал «клиентов» и получал от них деньги за регистрацию, часть из которых присваивал себе в качестве вознаграждения. Ему удалось скрыться от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство; он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, с января по июнь 2016 года соучастники организовали незаконное пребывание в России 1363 иностранцев, с каждого из которых получали по 1,5 тысячи рублей.

1 апреля стало известно, что в Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального управления ФМС, который сжег более 1,5 тысячи томов служебных документов миграционного учета.

