Бывший сотрудник ФМС в Татарстане сжег 1,5 тысячи томов служебных документов

В Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального управления Федеральной миграционной службы (ФМС), который сжег более 1,5 тысячи томов служебных документов миграционного учета. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Дело возбуждено по части 1 статьи 285.3 УК РФ («Умышленное уничтожение документов, на основании которых были внесены записи в единые государственные реестры»).

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По словам Куренного, в минувшем году ведомством было выявлено больше 39 тысяч нарушений миграционного законодательства. При этом по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено шесть тысяч лиц, при этом по материалам прокурорских проверок возбудили 1767 уголовных дел.

9 марта президент Владимир Путин указал на необходимость перекрыть каналы нелегальной миграции в Россию. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.