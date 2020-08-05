Подросток установил скрытую камеру в ванной сестры и был наказан

19-летняя девушка пожаловалась на то, что младший брат установил в ее ванной комнате скрытую камеру. Сперва она боялась рассказать о случившемся родителям, однако вечером того же дня призналась, после чего они наказали юношу. Своей историей она поделилась на Reddit.

Автор поста рассказала, что 14-летний брат забежал в ванную на несколько секунд, однако она не придала этому значения. Оставшись в комнате одна, девушка достала вибратор, помастурбировала, сходила в туалет и приняла душ. Когда она вышла из ванной, брат сказал, что записал все 30 минут ее уединения, и показал скриншот.

Подросток наотрез отказался удалять видео и объяснять причины своего поступка. Он также пригрозил сестре, что покажет запись ее друзьям и родителям, если она пожалуется отцу или матери. «У нас очень консервативная семья, поэтому я решила, что родители нелегко воспримут новость о моей мастурбации. Я подумала, что они посмотрят видео и очень разозлятся, если узнают, что я покупаю секс-игрушки», — призналась юзер.

Однако вечером она решила рассказать родителям о случившемся. Вместе они зашли в комнату брата и удалили видео с его телефона, Google Диска и компьютера без возможности восстановления, после чего отец избил сына. «Я была не права, когда думала, что родители посмотрят видео и наругают меня за использование секс-игрушки, а не брата за то, что он секретно установил камеру в душе», — призналась девушка.

Случившееся очень сильно повлияло на ее психологическое состояние. Десять дней она не выходила из комнаты, не общалась с друзьями, практически не ела и все время плакала. Девушка подчеркнула, что не понимает, как может доверять другим людям, если любимый брат так поступил с ней. Также все эти дни она практически не мылась, поскольку старается избегать ванную комнату.

В комментариях пользователи Reddit поддержали автора. «Я очень рад, что твои родители помогли разобраться с ситуацией. Понятно, почему теперь ты чувствуешь паранойю. То, что сделал твой брат, было просто невероятно ужасно», — написал CreeperPeachy. Некоторые пользователи порекомендовали ей обратиться за психологической помощью для жертв сексуального насилия.

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