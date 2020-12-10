Мужчина пришел посмотреть квартиру и нашел потайной ход для побега

Британский актер Джэми Вилкс пришел посмотреть квартиру для дальнейшей аренды и случайно нашел потайной ход для побега. Ролик опубликован в Twitter артиста.

«Эвакуационный выход» был обнаружен в кухонном шкафу — путь для побега скрывался на совершенно стандартной кухне. Мужчина поднял столешницу для стола, открыл внизу дверцу шкафа и оказался перед лестницей с бетонными ступенями, ведущими на улицу.

«Я не думаю, что когда-нибудь смогу перестать думать о задней двери…» — написал Вилкс в соцсети. Интернет-пользователи оставили комментарии под твитом, где признались, что не могут понять, здорово ли это или жутко.

Ранее американец из штата Индиана случайно нашел под своим домом вход в секретный тоннель, который назвал «убийственным». Предполагают, что здесь могли вести свою подпольную деятельность наркоторговцы или работорговцы.

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