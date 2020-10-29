Австралийцы решили избавиться от «дома с привидениями»

Австралийцы решили избавиться от дома, где подростки проводили сеансы общения с привидениями. Владельцы участка покинули его в 1980-х годах, сообщает Daily Mail.

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Участок, на котором расположен дом площадью почти 535 квадратных метров, находится в пригороде Сиднея Глейдсвилле. Его хозяева уехали оттуда в 1987 году и больше не возвращались. За несколько десятилетий постройка сильно обветшала, частично разрушилась и в некоторых местах проросла деревьями. Агентство недвижимости, которое занимается продажей дома, даже не стало отправлять внутрь фотографа, чтобы не подвергать его опасности. При всех недостатках объекта продавцы хотят получить за него 1,5 миллиона долларов (почти 118 миллионов рублей).

Эксперты рассказали порталу Real Estate, Property & Homes For Sale, что будущим владельцам придется полностью отремонтировать дом или построить на его месте новый. До того, как его решили выставить на продажу, в разрушающихся комнатах собирались местные подростки, которые устраивали там сеансы и пытались вызвать души усопших. Агенты отметили, что на данный момент постройка находится в таком плачевном состоянии, что «там не стал бы жить даже опоссум».

Ранее в октябре в австралийском Сиднее выставили на продажу здание площадью 554 квадратных метра, где на протяжении 25 лет функционировал клуб свингеров. Внутри было оборудовано пять спален, кухня, несколько санузлов и большая комната с бассейном. Там регулярно проводились вечеринки, в том числе вечера группового секса. Эксперты оценили потенциальный доход от сдачи здания в аренду под ведение бизнеса в 44 тысячи долларов (на тот момент 2,4 миллиона рублей) в год.

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