Мужчина решил пошутить в свадебной речи и случайно довел гостью до слез

Пользователь Reddit под ником Unlucky_Low_6254 рассказал о том, как случайно оскорбил подружку невесты, когда произносил речь на свадьбе друга. Мужчина признался, что, сам того не желая, довел девушку до слез.

Автор поста сообщил, что подготовил длинную речь. Однако он не знал, что сказать о подругах невесты, так как не был знаком ни с одной из них. Герой истории решил сымпровизировать и пошутить о незнакомках: так, по его мнению, получилось бы и забавно, и искренне.

«Все шло отлично, гости смеялись и понимали абсолютно все шутки», — поделился рассказчик. В конце речи он решил сказать несколько слов о подружках невесты. «Мне немного не хватает времени, и я не очень хорошо вас знаю, поэтому просто хотел бы сказать, что пятеро из шести среди вас сегодня выглядят потрясающе», — произнес автор истории. После этих слов в зале воцарилась тишина.

Мужчина уточнил, что не хотел никого обидеть, однако одна из подруг невесты начала плакать. Когда он пошел успокаивать расстроенную гостью, то заметил, что она действительно выглядела хуже остальных участниц праздника.

После этого жених и невеста попросили героя истории уйти с праздника. Мужчина признался, что из-за случившегося чувствовал себя так плохо, что написал всем сообщения с извинениями, а также попросил прощения на своей странице в Facebook.

Пользователи в комментариях встали на сторону рассказчика. «Зачем они вообще заставили тебя говорить о тех, кого ты не знаешь? Я одна думаю, что это изначально обречено на катастрофу?» — написала Lishio420. Другой пользователь добавил, что свидетели должны говорить только о женихе и невесте, в крайнем случае в речи можно упомянуть общих знакомых, но не совершенно незнакомых девушек.

