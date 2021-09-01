Женщина назвала бывшего парня жестоким за отказ обеспечивать ей роскошную жизнь

Неназванная женщина обвинила бывшего парня в жестоком обращении за то, что он отказался оплачивать ее шикарный образ жизни после расставания. Скриншот ее поста в Facebook появился на ветке Trashy forum в Reddit.

Автор поста заявила, что бывший возлюбленный приучил ее к роскошному образу жизни и полностью обеспечивал, а после окончания отношений отказывается давать деньги на приобретенные за время их романа привычки.

«Значит так — он прокачал мою жизнь. Я об этом не просила — он был влюблен. Перевез меня в хороший район, роскошно обставил дом, купил мне Audi Q5, я начала носить наряды за 30 тысяч долларов, он платил за мои путешествия с подружками», — рассказала женщина.

Она утверждает, что, хотя знала о богатстве своего бывшего возлюбленного, никогда не просила о такой роскоши. После трех лет отношений пара решила расстаться, однако они оставались друзьями и мужчина в течение года продолжал оплачивать счета женщины.

«После того, как прошел год и настало время продлевать страховку на машину — он перестал отвечать на сообщения. Когда нужно было в очередной раз заплатить за квартиру — он перестал брать трубку. Он просто бросил меня», — пожаловалась автор сообщения.

Она уточнила, что занимается бизнесом — продает сумки и обувь, — однако вырученных денег не хватает на оплату прежнего образа жизни. В конце сообщения женщина назвала поведение своего бывшего возлюбленного «абьюзом», и спросила может ли она подать в суд на него.

Пользователи сети набросились на женщину с критикой «Продай свое дерьмо и перестань ныть!» — написал один из них.

«Да меня просто кинули! Я не знала, что каждый мой бывший должен оплачивать мой образ жизни! Мне срочно нужно позвонить примерно десяти мужчинам!», — пошутила одна из читательниц.

Ранее американка по имени Кристина рассказала, что уже пять лет заваливает своего бывшего парня спамом. Она считает, что нашла способ идеальной «вечной мести».