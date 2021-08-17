Женщина придумала необычный способ отомстить бывшему возлюбленному и поделилась им в Twitter-сообществе, в котором пользователи анонимно рассказывают о своих прегрешениях. На пост обратило внимание Daily Mirror.

По словам автора поста, после расставания ее бывший молодой человек не закрыл доступ к своему онлайн-календарю, в который он вносил ежедневное расписание. Женщина могла в любой момент зайти и посмотреть, чем он планирует заниматься.

Однажды она узнала, что мужчина стал часто знакомиться с другими девушками в интернете, а потом встречаться с ними лично. Он вносил в Google-календарь время встречи и никнейм той, с которой планировал свидание. Автор публикации нашла всех избранниц и написала им, что мужчина, с которым они собираются встретиться, женат.

Некоторые комментаторы обвинили женщину в том, что она лезет не в свое дело, а другие посоветовали ей оставить бывшего парня в прошлом и двигаться дальше. Один из них написал: «Если вы расстались, то почему тебя продолжает волновать, где он и с кем? Просто двигайся дальше».

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, коварно отомстила бывшему партнеру с помощью умной колонки Alexa и пошла под суд. Она взломала умное устройство, находящееся в квартире бывшего, и сказала его новой партнерше собрать вещи и съехать.