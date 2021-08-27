Девушка разорвала помолвку и женилась сама на себе

29-летняя австралийка женилась сама на себе ради разрушения стереотипов о женщинах

29-летняя Патрисия Кристин из Сиднея, Австралия, женилась сама на себе, чтобы разрушить стереотип о том, что женщины обязательно должны выйти замуж до 30 лет. Об этом пишет Metro.

В 2013 году Кристин разорвала помолвку с бывшим возлюбленным, поскольку поняла, что их брак будет ошибкой. После этого она не встретила человека, за которого хотела бы выйти замуж, и решила посвятить жизнь любви к себе и личностному росту.

Девушка назначила день свадьбы с самой собой и пригласила на праздник девять самых близких друзей. Она купила обручальное кольцо, платье и букет невесты. Кристин потратила на все 49 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).

Торжество проходило в формате пикника в парке недалеко от дома невесты. Во время свадьбы гости делились своим пониманием любви к себе, а Кристин произнесла получасовую клятву. «Я люблю себя, несмотря на все ошибки, которые я совершила. Я обязуюсь быть доброй к себе, верить в себя и следовать своим мечтам, и неважно, большим или маленьким», — пообещала она.

Своим поступком австралийка хотела бросить вызов стереотипам. Она пыталась доказать, что необязательно выходить замуж, строить карьеру, иметь дом и детей к 30-ти годам, чтобы быть счастливой и чувствовать себя «нормальным» и реализованным человеком.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка потратила миллионы рублей на создание семьи своей мечты. Она сделала две процедуры ЭКО стоимостью 40 тысяч фунтов (четыре миллиона рублей).