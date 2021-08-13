Мать-одиночка потратила миллионы рублей на создание семьи своей мечты

42-летняя Таша Хьюз (Tasha Hughes) из Великобритании потратила 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей) на создание семьи своей мечты без мужа. Об этом сообщает Mirror.

Хьюз потратила 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) на рождение сына Артура: она нашла донора спермы и сделала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Теперь британка мечтает родить еще одного ребенка от того же донора. Мать-одиночка уже отдала 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) на ЭКО, но пока зачатия не произошло.

По словам британки, она всегда хотела быть матерью и предполагала, что до 25 лет встретит мужчину и создаст с ним семью. Однако, когда к 30 годам Хьюз так и не нашла «того самого», она решила рассмотреть другие способы завести детей. Тогда женщина узнала об ЭКО.

Родители поддержали ее решение. За то время, пока Хьюз пыталась зачать ребенка, у нее случилось 14 внематочных беременностей и шесть выкидышей. «После рождения сына я получила шесть партий спермы от того же донора, поэтому у меня было шесть попыток завести ему брата или сестру. Пять оказались неудачными, и теперь осталась одна», — призналась британка.

Хьюз рассказала Артуру историю его происхождения и планирует познакомить сына с донором, когда мальчик подрастет. «Я считаю, что очень важно, чтобы у ребенка была возможность связаться с донором, когда он станет достаточно взрослым», — прокомментировала она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший учитель математики на пенсии стал отцом 116 детей, выступая в качестве донора спермы. Мужчина признается, что его главное желание — помочь женщинам, отчаянно желающим завести ребенка.