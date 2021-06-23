Влюбленные одновременно забеременели и родили с разницей в 13 дней

Однополая пара из английского города Бристоль одновременно забеременела при помощи донора спермы и родила детей с разницей в 13 дней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джорджия Эшфорд-Сингер (Georgia Ashford-Singer) и ее жена Беки (Becky) ходили в одну и ту же школу, но не дружили. Беки стала открытой лесбиянкой в 18 лет, а Джорджия встречалась с мужчинами, когда они подружились в 2017 году.

Джорджия влюбилась в Беки, и они начали встречаться. В сентябре 2019 года влюбленные решили пожениться. Обе страстно мечтали о детях.

Англичанки зачали ребенка от одного донора спермы с разницей в шесть дней и вскоре после этого их тесты на беременность показали положительные результаты.

Девять месяцев спустя женщины с разницей в 13 дней родили мальчика и девочку. «Наши семьи постоянно шутили о том, как будет здорово, если мы обе забеременеем одновременно. Мы и не представляли, что так оно и будет», — сказала Джорджия.

Женщина рассказала, что теперь они даже кормят грудью детей друг друга. «Мы похожи на двух матерей-одиночек, живущих вместе, но нам хорошо», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что донор из Великобритании Нил Гаскелл засудил клинику ЭКО после того, как узнал, что ее врачи направили его сперму на помощь гомосексуальным парам и одиноким женщинам. Сам мужчина описал себя как «одного из ведущих мировых поставщиков» для искусственного оплодотворения.

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться



