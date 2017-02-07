Лесбийская пара из Лондона запустила онлайн-сбор средств на ребенка из пробирки

Лесбийская пара из Великобритании запустила онлайн-сбор средств на сайте GoFundMe, чтобы провести ЭКО и стать родителями. Об этом пишет Daily Mirror.

Состоящие в однополом браке жительницы Лондона Челси и Сара Круикшэнк (Chelsea, Sarah Cruickshank) обратились к интернет-общественности с просьбой скинуться на процедуру экстракорпорального оплодотворения, поскольку требуемая сумма в семь тысяч фунтов (8660 долларов) является для них неподъемной, а иметь ребенка, как отметили женщины, — это базовое право человека.

Челси и Сара пробовали зачать ребенка из пробирки (с использованием донорской спермы) на протяжении последних трех лет, однако у них кончились деньги. Как сообщается в просьбе на странице семьи Круикшэнк на GoFundMe, каждая попытка ЭКО стоила 2100 фунтов (2600 долларов). Если у женщин получится обзавестись потомством сразу же, они пообещали отдать излишки собранных денег другим парам, попавшим в такую же ситуацию.

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Вынашивать ребенка планирует 25-летняя Челси, которая является безработной и получает пособие. Работает в семье только 24-летняя Сара.

Круикшэнки начали сбор средств 5 февраля. За два дня они получили 30 фунтов (37 долларов) от двух благотворителей. Также женщины получили много личных сообщений с критикой. В частности, им посоветовали не усложнять процесс и просто найти себе подходящих мужчин.

Как отмечает Daily Mail, Национальная система здравоохранения Великобритании предусматривает проведение ЭКО на бюджетной основе, но для этого женщина должна быть признана бесплодной. Обследовав же Челси, врачи признали ее способной к обычному зачатию.

«У нас должны быть такие же права, как и у других, но однополым парам не помогают», — пожаловалась Челси.