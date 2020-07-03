Две женщины родили от одного и того же мужчины с разницей в три дня

В американском городе Лос-Анджелесе, штат Калифорния, две живущие друг с другом женщины забеременели от одного мужчины и родили детей с разницей в три дня. Об этом сообщает издание Metro.

32-летняя Карина Ринкон (Karina Rincon) и ее жена, 31-летняя Келли Меза (Kelly Mesa), решили завести ребенка, однако у них не было денег на услуги репродуктивных центров. Они решили использовать домашние наборы для оплодотворения и нашли донора спермы в интернете. Супруги знали, что шанс забеременеть таким образом невысок, поэтому решили попытать счастье вместе. Ринкон провела процедуру в один день, а Меза — на следующий. Неожиданно у обеих она закончилась успехом.

Женщины очень переживали, что начнут рожать одновременно, и не смогут поддержать друг друга при родах. В итоге у них родились дети с разницей в три дня — мальчик Лео и девочка Софи. Ринкон и Меза называют их «почти близнецами».

«Нам говорили, что мы убьем друг друга: две беременные женщины в одном доме, гормональная буря, вот это все. Но, на самом деле, было очень здорово пройти через это с любовью всей моей жизни, которая полностью понимала, что я чувствую», — призналась одна из них.

Ринкон и Меза вместе учились в школе в Венесуэле. Потом обе независимо друг от друга переехали в США, жили в разных местах и встретились в 2013 году в Майами, Флорида, где обе работали биомедицинскими инженерами. На тот момент и та, и другая встречались с мужчинами, но скоро осознали, что у них есть чувства друг к другу. Женщины долго скрывали свои отношения от родственников, но в 2017 году рассказали о них и вскоре поженились.

Ранее сообщалось о двух влюбленных друг в друга женщин из города Окленд, Новая Зеландия, которые забеременели одновременно от одного донора спермы. Врач сказал им, что вероятность того, что они выиграли бы в лотерею, выше, чем вероятность забеременеть в одно время, поэтому пара считает произошедшее чудом.

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