Американка родила дочь от донора спермы и спустя годы полюбила его

Жительница США Джессика Шэйр (Jessica Share) призналась, что познакомилась и начала встречаться с биологическим отцом своей дочери спустя 13 лет после того, как забеременела от него. Как сообщает информационный портал ABC, мужчина был донором спермы.

Аарон Лонг (Aaron Long) сдавал сперму за деньги в 1990-х годах. В 2005 году Шэйр, состоявшая тогда в браке с женщиной, использовала ее, чтобы забеременеть. Женщина призналась, что ей с первого взгляда понравилась анкета Лонга. У нее родилась дочь по имени Элис.

Два года назад Шэйр рассталась с супругой. Примерно в то же время Элис заинтересовалась личностью своего отца, нашла его через интернет и начала общаться с ним. Вскоре к общению присоединилась и Шэйр. Через некоторое время женщина решила встретиться с Лонгом.

Материалы по теме Своими руками Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей

«Когда мы увидели друг друга вживую, мы поняли, что нравимся друг другу так сильно, что это уже нельзя было отрицать», — рассказала Шэйр. Спустя год Лонг стал жить вместе с с женщиной и ее дочерью.

По расчетам Лонга, он мог стать отцом максимум 67 детям, однако он не может сказать точно. «У меня ощущение, что я герой научно-фантастического романа», — признался мужчина.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!