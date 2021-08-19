Акула обошлась без самцов и родила сама от себя

В итальянском океанариуме в аквариуме, где не было самцов, родился детеныш куньей акулы

В Океанариуме на Сардинии, Италия, в аквариуме, где не было ни одного самца, родился акуленок, относящийся к семейству куньих акул. Об этом сообщает Daily Mirror.

Сотрудники океанариума сообщили о рождении акуленка в субботу, 14 августа. Детеныша назвали Испера, что в переводе с местного диалекта означает «надежда». В аквариуме, где он родился, больше 10 лет живут две самки, которые за все это время не контактировали ни с одним самцом, однако смогли обойтись без них и оставить потомство.

Предположительно, акуленок появился на свет посредством партеногенеза — формы размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм сами, без оплодотворения. Сотрудники океанариума отправили образцы ДНК обеих самок в лабораторию для проведения исследования, о полученных данных они пообещали сообщить на официальной странице в Facebook.

Если в результате исследования подтвердится гипотеза о партеногенезе, Испера станет первым детенышем вида обыкновенных куньих акул, который родился путем бесполого размножения.

Ранее сообщалось, что детеныши самки варана по кличке Чарли, живущей в зоопарке американского города Чаттануга, штат Теннесси, оказались зачаты без участия самца. Огромная ящерица использовала партеногенез.

