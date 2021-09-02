Женщина увидела подарок родственника и выгнала его из дома

Женщина выгнала племянника из дома после того, как тот довел двоюродную сестру до слез

Пользовательница Reddit под ником Far_Experience4284 рассказала, что выгнала своего 18-летнего племянника из дома после того, как увидела его подарок на день рождения для ее больной 16-летней дочери. Парень решил разыграть двоюродную сестру и довел ее до слез.

По словам женщины, ее дочь страдает от множества заболеваний, поэтому перенесла множество операций и провела значительную часть жизни в больницах. За день до того, как Far_Experience4284 написала пост, у девочки-подростка был день рождения. Отпраздновать его приехала вся семья, включая племянника-шутника. Тот подарил двоюродной сестре кастомизированные часы: вместо цифр на них были фотографии девочки, лежащей на больничных койках. Кроме того, на подарке было написано стихотворение.

«Стихотворение было о счастливых воспоминаниях и о том, как он надеется, что в будущем у девочки станет их еще больше. Моя дочь начала плакать из-за этого, и, когда я это прочитала, я разозлилась и сказала им [семье племянника — прим. "Ленты.ру"], чтобы они ушли», — описала ситуацию мать.

Сестра героини истории поначалу отказалась уходить и заявила, что ее сын «просто пошутил». Однако Far_Experience4284 посчитала шутку выходящей за грань. Между родственницами началась словесная перепалка, в которую вмешался 18-летний сын хозяйки дома: он вывел шутника и его мать за дверь жилища.

«Теперь многие члены семьи злятся на меня, говоря, что я слишком остро отреагировала и что я отношусь к вещам серьезно, что мне нужно немного успокоиться. Я начинаю чувствовать, что они правы», — написала рассказчица.

Однако комментаторы поддержали женщину и назвали ее решение правильным. Многие отметили, что своей шуткой парень довел ее дочку до слез, поэтому на его действия необходимо было строго отреагировать.

Ранее пользовательница Reddit под ником bobthebuilder798 рассказала, как установила дома скрытые камеры и неприятно удивилась поведению родителей своего мужа. Женщина заявила, что в результате ей пришлось выгнать родственников супруга.