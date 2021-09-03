Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз

Девушка узнала, что ее возлюбленный хочет сделать предложение, раньше, чем он планировал

Пользовательница Reddit с ником QueenAnne89 поделилась историей о том, как случайно испортила сюрприз, который ее возлюбленный готовил в течение трех лет. По словам девушки, все это время мужчина собирался сделать ей предложение необычным способом. Однако она случайно узнала об этом раньше, чем планировалось.

Рассказчица объяснила, что начала встречаться с возлюбленным три года назад. С самого начала оба они знали, что в будущем хотят вступить в брак и завести семью.

Автор поста добавила, что на праздники мужчина дарил ей подписанные от руки открытки. Каждое послание, по словам девушки, было очень личным и трогательным. Она обращала внимание на странные буквы на каждой открытке, однако парень говорил, что просто плохо пишет от руки.

Особенно милое послание рассказчица получила на недавнюю годовщину их отношений. Письмо настолько растрогало ее, что она решила перечитать другие открытки. Рассказчица обнаружила на обороте одной из них вопросительный знак. Затем девушка обратила внимание на странные обведенные буквы.

Героиня истории поняла, что перед ней загадка. Собрав все буквы вместе, она получила фразу «Ты выйдешь за меня замуж?», но без первой буквы. Автор поста тут же прокричала возлюбленному, что согласна. «Он выглядел в этот момент так, как будто увидел привидение», — описала она реакцию жениха.

Позже мужчина объяснил, что понял, что хочет женится на возлюбленной, еще в самом начале их отношений. Три года он дарил девушке открытки и прятал в них буквы, чтобы затем сделать ей предложение необычным образом: он планировал попросить возлюбленную собрать послания вместе и удивить ее.

«Не могу поверить, что не догадалась об этом раньше», — заключила рассказчица. Девушка добавила, что после случившегося ее возлюбленный пошутил, что теперь просто бросит в нее кольцо, так как ему не удалось сделать сюрприз.