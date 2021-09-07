Интернет и СМИ
 
Последние новости
Глава МИД Украины заявил о «наилучшем» сигнале США для России
Работодатели оценили уровень подготовки выпускников российских вузов
Объяснено развитие рака легких у некурящих
В России разработали способный выявить COVID-19 за 27 минут прибор
Смолов описал Карпина тремя словами
Россиянка пожаловалась на слишком шумных работников ресторанов 
Число жертв землетрясения на Гаити возросло
Диетолог раскрыла пользу лука
Россияне ринулись снимать квартиры в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Парень потерял лучшую подругу из-за одного пьяного сообщения

Парень случайно признался лучшей подруге в любви и потерял возможность общаться с ней
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: John Tuesday / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как случайно потерял возможность общаться с лучшей подругой. Парень рассказал, что отправил ей пьяное сообщение, из-за которого муж девушки запретил им общаться.

По словам героя истории, его подруга недавно вышла замуж за человека, с которым встречалась во время учебы в колледже, а затем рассталась. Автор поста уточнил, что брак был стремительным: они решили пожениться даже без помолвки.

Рассказчик добавил, что муж его лучшей подруги не всегда вел себя корректно. К примеру, он флиртует с другими женщинами, контролирует ее расписание и злится, если она недостаточно ласкова с ним. Герой истории уточнил, что пытался давать девушке советы и обращать ее внимание на поведение супруга. Однако подруга всегда отвечала, что останется с мужем, так как «ее биологические часы тикают».

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Недавно автор истории напился и написал подруге сообщение. Он признался девушке в любви и попросил ее уйти к нему от мужа. «Я определенно не влюблен в нее. Наверное, я решил, что это умный способ отговорить ее быть с мужем», — объяснил рассказчик.

Затем мужчина узнал от общего знакомого, что супруг лучшей подруги увидел это сообщение раньше нее. В итоге он запретил жене общаться с рассказчиком. «Скорее всего, я навсегда потерял лучшую подругу из-за пьяной тирады», — заключил автор поста.

В комментариях раскритиковали идею героя истории. «И каков был план, если бы она решила бросить мужа и уйти к тебе?» — задался вопросом gunnyhunty. Пользователей также возмутило поведение мужа девушки, который запрещает ей общаться с друзьями. Некоторые также посчитали, что автор истории обманывает себя и на самом деле любит свою лучшую подругу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В вежливой записке от свидетеля аварии заподозрили неладное
Парень обнаружил старое послание и позвал девушку на свидание спустя годы
Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0215 июля

«Я испытываю ужас»

Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
17:26 3 сентября

В России занялись масштабной борьбой с фейками

17:17 3 сентября

Четыре организации добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов

16:41 3 сентября

Телеведущий Норкин женился во второй раз

Интернет и СМИ00:02 3 июля

«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»

Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
15:37 3 сентября

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

14:55 3 сентября

Роскомнадзор прокомментировал удаление сайта Readovka из списка запрещенных

14:13 3 сентября

Кремль пообещал рассмотреть обращение СМИ по поводу закона об иноагентах

Интернет и СМИ00:0125 июня

Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.

Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
13:18 3 сентября

Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka

12:58 3 сентября

Познер ответил на вопрос о самой близкой ему национальности

09:42 3 сентября

В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов

Россия
Школьницу из Москвы запугали посланиями из фильмов ужасов
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
В Москве запустили такси для мусора
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Оценено предложение Шойгу построить новые промышленные центры в Сибири
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
На форуме «Россия — страна возможностей» в Крыму создадут 10 арт-объектов
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
На Украине резко упали запасы газа
Регионам купят тысячи школьных автобусов и скорых по инициативе «Единой России»
Иван Ургант показал символ успеха по версии А-Клуба
Зарубежные страны закупились российскими сладостями
Все материалы
Силовые структуры
Главного вора в законе Чечни заподозрили в растрате миллионов долларов из общака
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовящих теракты в Ингушетии исламистов
В российской колонии убили двоих заключенных.
Тюремные группировки устроили там массовую драку из-за погибшего авторитета
Полицейские задержали пытавшегося поджечь вход в здание суда россиянина
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Карпин оценил возможность получения Смоловым капитанской повязки в сборной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Стало известно о проблемах российских фигуристов c получением визы США
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Тренер ближайшего соперника сборной России сравнил Дзюбу со Смоловым
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Дочь телеведущего Норкина высказалась о его свадьбе
Стендап-комик умер на 43-м году жизни от редкой формы рака
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Девушка Хованского заявила о пропаже 600 тысяч рублей после обысков
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Россияне назвали главную угрозу для детей в соцсетях
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Все российские УАЗы станут электрическими
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд
Догонят и накажут: крутые полицейские автомобили
Суперседан из 60-х, купе-перехватчик и реактивный грузовик
Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
Лучшее автомобильное видео августа 2021
Паркур на КАМАЗе и подводный Range Rover: самые интересные ролики месяца
Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Деревья передают по наследству»
Как россияне сохраняют почти исчезнувший промысел — сбор меда диких пчел
В Нижнем Новгороде отреставрируют музей Добролюбова
Российские рыбаки спасли от гибели дикого лисенка
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В горах Сочи зацвели последние летние цветы
Все материалы