Парень потерял лучшую подругу из-за одного пьяного сообщения

Пользователь Reddit поделился историей о том, как случайно потерял возможность общаться с лучшей подругой. Парень рассказал, что отправил ей пьяное сообщение, из-за которого муж девушки запретил им общаться.

По словам героя истории, его подруга недавно вышла замуж за человека, с которым встречалась во время учебы в колледже, а затем рассталась. Автор поста уточнил, что брак был стремительным: они решили пожениться даже без помолвки.

Рассказчик добавил, что муж его лучшей подруги не всегда вел себя корректно. К примеру, он флиртует с другими женщинами, контролирует ее расписание и злится, если она недостаточно ласкова с ним. Герой истории уточнил, что пытался давать девушке советы и обращать ее внимание на поведение супруга. Однако подруга всегда отвечала, что останется с мужем, так как «ее биологические часы тикают».

Недавно автор истории напился и написал подруге сообщение. Он признался девушке в любви и попросил ее уйти к нему от мужа. «Я определенно не влюблен в нее. Наверное, я решил, что это умный способ отговорить ее быть с мужем», — объяснил рассказчик.

Затем мужчина узнал от общего знакомого, что супруг лучшей подруги увидел это сообщение раньше нее. В итоге он запретил жене общаться с рассказчиком. «Скорее всего, я навсегда потерял лучшую подругу из-за пьяной тирады», — заключил автор поста.

В комментариях раскритиковали идею героя истории. «И каков был план, если бы она решила бросить мужа и уйти к тебе?» — задался вопросом gunnyhunty. Пользователей также возмутило поведение мужа девушки, который запрещает ей общаться с друзьями. Некоторые также посчитали, что автор истории обманывает себя и на самом деле любит свою лучшую подругу.