Мужчина съел очень острые чипсы и испытал «невыносимую боль»

Пользователь Reddit под ником painted-comrade рассказал историю о том, как страдал после того, как съел два очень острых чипса. Мужчина испытал «невыносимую боль» вскоре после того, как проглотил продукт.

Автор начал рассказ с того, что он обожает острую пищу и всегда просит дополнительные специи даже в тайских ресторанах. Однажды мужчина увидел в магазине упаковку с двумя крайне острыми чипсами: обычно люди покупают их для участия в различных челленджах по поеданию самых острых продуктов. На упаковке было написано: «Этот чипс уничтожит тебя», однако painted-comrade лишь рассмеялся, увидев такое предупреждение.

«Чипс был несвежим и безвкусным. Без запаха и без соли — совершенно скучный вкус. Я вообще не почувствовал остроты, поэтому, подождав несколько секунд, я съел оба чипса за несколько укусов», — вспомнил мужчина.

Герой истории сказал, что начал что-то чувствовать спустя полминуты. У него во рту возникло ощущение, будто он жевал тлеющие угли костра. Мужчина попытался нейтрализовать остроту водой, но горло «начало воспаляться, как будто у него ожоги третьей степени».

«В этот момент мое тело отреагировало так, как будто я глотал настоящий огонь — оно подумало, что мое горло вдыхает пламя, и все, что есть, — это реакция "беги или сражайся"… Боль невыносимая», — описал свои страдания автор поста.

Отчасти справиться с болью помогло лежащее в холодильнике эскимо, но его запасы слишком быстро закончились. Поэтому мужчина решил выпить стакан молока несмотря на то, что страдает от непереносимости лактозы.

«Я также не пью алкоголь, но знаю, что он помогает разжижать масло и нейтрализует пряность. Поэтому я проверил холодильник, нашел единственную бутылку крепкого сидра, сразу открыл ее и начал полоскать горло. Все это время у меня в горле и во рту появлялись волдыри от огня. Этот сидр был моей спасительной милостью, единственной вещью, которая, казалось, ослабляла ожог. В конце концов, выпив всю бутылку, я наконец почувствовал, что могу думать рационально», — сказал поедатель острых чипсов.

Painted-comrade добавил, что провел несколько часов, сидя в постели и держась за живот. Ему удалось уснуть в три часа ночи, однако на следующее утро он почувствовал себя несчастным.

«Я пошел в ванную и почувствовал, как будто из уретры выходит огонь… Затем у меня проявилась непереносимость лактозы, и я начал сожалеть о том, что выпил вчера вечером молоко. Все мои выходы горят», — написал мужчина. Он добавил, что боится еще раз идти в туалет из-за потенциальных мучений.