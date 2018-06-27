Кошка понюхала чипс и сильно пожалела

Американка по имени Джулианна Мэдисон (Julianna Madison) насмешила пользователей поведением своей непослушной кошки. Ролик с участием питомца опубликован на ее странице в Twitter.

Короткое видео начинается с того, что кошка потянулась лапой к чипсу, пропитанному уксусом и солью. Едва понюхав специфичную еду, животное скорчилось, словно от тошноты, и издало соответствующий звук.

«Я сказала моей кошке, что ей это не понравится, но она меня не послушала. Ох, НАЧАЛА ДАВИТЬСЯ», — написала девушка в комментарии под видео.

Ролик Мэдисон моментально набрал вирусную популярность: только за два дня им поделились более 220 тысяч человек. Многие пользователи посмеялись над пушистым героем видео. Однако некоторые остались обеспокоены судьбой любопытной кошки, поэтому девушка позднее опубликовала продолжение истории.

Как оказалось, ничего страшного с питомцем не произошло. «Она сейчас спит, потому что это было безумно утомительно», — пошутила Мэдисон. Позднее хозяйка добавила, что кошка «переполнена любовью и поддержкой с ее стороны».

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