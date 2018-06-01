Британец заглянул под кровать и испытал радость отцовства

Британский режиссер Пэрис Зарсилья (Paris Zarcilla) случайно обнаружил под своей кроватью чужую кошку, которая недавно родила четверых котят. Об этом он рассказал в Twitter.

Ошеломленный мужчина начал фотографировать приютившихся у него питомцев, а заодно писать в соцсетях о своих впечатлениях. В скором времени за страницей мужчины стали наблюдать тысячи пользователей Twitter. Только первый его пост собрал более 20 тысяч ретвитов.

Зарсилья рассказал, что искал в комнате свитер, когда случайно заглянул под кровать и обнаружил пятерых кошек. «Теперь я папа?» — пошутил режиссер. Позже мужчина написал, что в нем уже проснулись отцовские инстинкты и что он не знает, как бороться с нахлынувшими чувствами.

«Отменил все свои планы. Ползаю под кроватью, чтобы провести остаток дня с четырьмя новыми детьми»

«Обновление уровня милоты: я умираю».

Затем мужчина сообщил, что отменил подписку на комиксы и заказ виски, потому что теперь ему нужно покупать кошачью еду. Кроме того, Зарсилья спросил у подписчиков, не вредно ли проливать слезы на котят.

«Для моих кошачьих сыновей и дочерей я буду героем, которого они заслуживают. Но не тем, в котором они нуждаются прямо сейчас (из-за мамы-кошки). Так что я буду преследовать вас, потому что я могу себе это позволить. Я буду вашим молчаливым стражем, вашим бдительным защитником. Любовь».

Новоиспеченный отец также рассказал, что начал испытывать страх и эмоциональное потрясение от одной мысли, что за этими кошками может прийти хозяин и их придется отдать. Однако его отцовские инстинкты не позволят расстаться с полюбившимися животными.

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