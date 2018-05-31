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Мем о любовном треугольнике в автобусе поразил американцев

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Популярная в Рунете фотография, на которой девушка, сидя на коленях у парня, держит другого за руку, попала на международный имиджборд Reddit. Мем о «любовном треугольнике» стал очень популярен за рубежом.

Снимок опубликован в Twitter 25 мая девушкой по имени Кристина. Он быстро распространился в Рунете, попав во множество пабликов в соцсети «ВКонтакте» и на развлекательный портал «Пикабу». Пользователи называли его иллюстрацией «максимального уровня френдзоны», а также сравнивали эту ситуацию с любовным треугольником поэта Владимира Маяковского и семьи Бриков.

Спустя несколько дней фотография появилась на Reddit с подписью «Это сложно». За несколько часов публикация стала одной из наиболее популярных, набрав почти 20 тысяч «плюсов» и несколько сотен комментариев. Пользователи наперебой предлагали свои версии происходящего. «Моя первая мысль — это умственно отсталый брат, который боится людей или автобусов. А вообще, я подонок, так что это должно оказаться правдой», — написал в комментариях пользователь под ником bisjac. С его мнением согласилось более шести тысяч человек. «У парня и девушки одинаковые подбородок и нос, поэтому предполагаю, что брат», — поддержал его юзер DocMerlin.

Но не все были склонны оправдывать родственными связями такую ситуацию. «Первой в голову мне пришла мысль о полиамории», — сообщил один из комментаторов. Ряд пользователей развили конспирологическую теорию: «Может, у них кто-то умер, и они хотят быть ближе друг к другу. Это объясняет выражения их лиц», — предположил один из них. «Всегда иду на похороны в Adidas», — пошутил другой. «Все черное, это скорбь Adidas», — поддержал его третий.

Некоторые, вдохновившись этой идеей, решили продемонстрировать свои литературные таланты. «Начинается дождь. Когда гробовщики начинают бросать землю в могилу, он поднимает руки к небу... и с силой сотен своих славянских предков кричит...» — написал один из комментаторов. Читателей задумка привела в восторг: «Это самая русская вещь, которую я когда-либо читал», — отмечали они.

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