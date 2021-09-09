Мужчина раскрыл обман беременной сестры и настроил против себя семью

Пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал об обмане беременной сестры, и в результате поссорился с семьей. Мужчина пожаловался, что теперь почти все родственники настроены против него.

Автор поста рассказал, что у него есть две старшие сестры: 33-летняя Сиерра и 27-летняя Селена. «Они обе замужем и обе в положении. Сиерра пыталась забеременеть на протяжении нескольких лет, в то время как для Селены это уже второй ребенок», — отметил он. По просьбе беременных родственниц мужчина организовал большую семейную вечеринку, чтобы каждая из них могла раскрыть пол будущего ребенка.

«Оказалось, что у моих сестер будут девочки. Вечеринка была в прошлом месяце, и все прошло хорошо», — поделился он. Однако через некоторое время мужчина узнал, что его старшая сестра всех обманула: Сиерра подменила конверт Селены с полом ребенка. «Когда я спросил Сиерру, зачем она так сделала, она ответила, что хотела, чтобы Селена, узнав настоящий пол ребенка, отдала ей все вещи для девочки, которые ей подарили», — вспомнил автор поста.

Поступок старшей сестры возмутил мужчину, и он решил раскрыть правду Селене и остальным членам семьи. «Селена и ее муж сильно разозлились. Сейчас она разговаривает только со мной. Сиерра же настроила против нас всех родственников. Они говорят, что мне не следовало подвергать стрессу Сиерру, и, если что-то произойдет с ее первым ребенком, то это будет полностью моя вина. Но мне все равно», — признался он.

Ранее другой пользователь рассказал, что решил не звать на свадьбу своих детей и детей жены, чем сильно обидел их.