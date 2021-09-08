Пьяный мужчина сделал предложение с пластиковым кольцом и довел невесту до слез

Мужчина сделал девушке предложение с дешевым кольцом и был обруган в сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

35-летний автор публикации, имя которого не указано, объяснил, что встречается со своей 30-летней возлюбленной на протяжении пяти лет. По его словам, на третий год отношений девушка дала ему понять, что хочет выйти за него замуж.

Так, во время прогулки с приятелями, молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел в центр игровых автоматов. В заведении мужчина выиграл дешевое пластиковое кольцо и решил разыграть свою девушку, сделав ей предложение с упомянутым украшением.

По возвращении домой он разбудил возлюбленную и попросил ее сесть на край кровати. После этого мужчина встал на одно колено, достал кольцо, спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» и рассмеялся. В ответ девушка разозлилась, ударила его подушкой и ушла плакать в ванную комнату. «Ирония в том, что я действительно планирую сделать ей предложение в ближайшее время. Не понимаю, разве я совершил что-то плохое?» — поинтересовался он у пользователей сети.

Юзеров разозлил поступок мужчины, и они принялись критиковать его в комментариях под постом. «И в чем здесь шутка? Что тут вообще может быть смешного?», «Ты просто посмеялся над ее мечтой выйти замуж», «Ты разрушил ее мечту, которую мог осуществить. Ты поступил холодно и жестоко», «Лучше понадейся, что она не бросит тебя до того, как ты решишься сделать настоящее предложение», «Ты растоптал ее чувства», — высказывались они.

В мае другая девушка ударила парня за разочаровавшее ее кольцо на помолвку. Согласно материалу, неназванный мужчина решил подарить своей возлюбленной кольцо с выращенным в лаборатории бриллиантом. По его словам, это более выгодно, нежели покупка натурального драгоценного камня. По информации издания, невесте не понравился подарок возлюбленного. Она ударила парня и пригрозила прекратить их отношения, если он не поменяет кольцо.