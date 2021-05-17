Девушка ударила парня за разочаровавшее ее кольцо на помолвку

Жених 10 лет копил на помолвочное кольцо с искусственным бриллиантом за 14 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) и разочаровал невесту. Соответствующая история появилась в издании The Sun.

Согласно материалу, неназванный мужчина решил подарить своей возлюбленной кольцо с выращенным в лаборатории бриллиантом. По его словам, это более выгодно, нежели покупка натурального драгоценного камня. Помимо этого, искусственный алмаз является экологически чистым материалом, добыча которого не приносит вреда окружающей среде.

По информации издания, невесте не понравился подарок возлюбленного. Она ударила парня и пригрозила прекратить их отношения, если он не поменяет кольцо. «Сначала она была поражена тем, сколько денег я потратил на это украшение. Узнав о том, что камень ненатуральный, она назвала меня уродом и скупердяем и ушла ночевать к родителям. Спустя некоторое время ее друзья передали мне, что она хочет, чтобы я обменял кольцо. Конечно, я это сделаю, потому что хочу сохранить наши отношения», — признался герой материала.

Некоторые пользовательницы сети поддержали поступок невесты: «Как женщина, я могу понять, почему ей хочется настоящий бриллиант… Это то, что мы любим больше всего». Однако другие назвали ее поведение неадекватным. «Мужик, тебе стоит насторожиться», «Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы она была довольна», — высказывались юзеры.

В апреле чересчур тонкое помолвочное кольцо невесты подняли на смех в сети. На размещенном в сети кадре женщина демонстрирует на безымянном пальце подарок своего возлюбленного: небольшое золотое украшение с маленьким бриллиантом посередине. «Мой жених наконец-то сделал мне предложение! Я так влюблена в него!» — подписала она пост. Юзеры сочли кольцо героини материала чересчур маленьким, и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией.