Красота подруги жениха стала причиной его разлада с невестой

Девушка отказалась приглашать на церемонию бракосочетания подругу своего возлюбленного из-за неуверенности в себе. Соответствующий пост появился на Reddit.

По словам 25-летнего жениха, имя которого не указано, его 24-летняя невеста Эми (Amy) не внесла в список гостей его близкую приятельницу и коллегу, 26-летнюю Тэлли (Tally). Он узнал, что Эми тайно приходила к нему на работу и раздавала приглашения на праздник всем сотрудникам. Когда очередь дошла до Тэлли, невеста подошла к ней и сказала: «Тебя не приглашают, потому что таким женщинам, как ты, не рады».

Позже невеста призналась, что не хочет приглашать Тэлли, потому что она «пытается влиять на мужчин своей красотой и быть в центре внимания». Мужчина разозлился на возлюбленную и порекомендовал ей «обуздать свою неуверенность в себе и повзрослеть». Жених добавил, что на данный момент перестал общаться с Эми из-за разлада в отношениях и временно переехал жить к друзьям.

Пользователи сети поддержали мужчину в комментариях под публикацией. «Ты правильно сделал. Она тебе не нужна», «Эми завистливая женщина. Беги от нее», «Она явно тобой манипулирует», «Отмени свадьбу. Будь умнее», «Она социопатка», — высказывались они.

Однако другие встали на сторону невесты. «Зря ты так со своей невестой. Можно же было просто обсудить ситуацию и прийти к компромиссу, а не уезжать из дома. Это тебе надо повзрослеть», «А мне жаль Эми, я понимаю ее как женщину», «Это же ее свадьба! Она в праве не приглашать тех, кто заставляет ее чувствовать себя некомфортно», — писали юзеры.

В августе другая девушка заставила подругу надеть парик на свадьбу ради красивых фото. Невеста, имя которой не указано, объяснила, что одна из ее подруг отрезала все свои волосы из-за психического расстройства. В связи с этим она попросила ее прийти на свадьбу в парике, чтобы получить «красивые» групповые фотографии. Девушка добавила, что у ее подруги уже есть несколько париков для особых случаев.