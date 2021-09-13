Женщина выгнала мужа из родильной палаты по неожиданной причине

Пользовательница Reddit рассказала историю о том, как ей пришлось выгнать мужа из родильной палаты, потому что тот громко рыдал во время процесса. Историю о неожиданной причине ссоры молодых родителей публикует The Mirror.

27-летняя рассказчица объяснила, что ее муж очень подвержен стрессу. Перед родами она заставила его пообещать, что он сможет справиться с эмоциями. Но как только пара вошла в родильную палату, мужчина стал «напряженным и подавленным»: он игнорировал жену и до онемения сжимал ее руку во время схваток.

«Хотя я испытывала сильную боль, я увидела его лицо. Оно было таким красным, и на его лбу была видна вена, которая выглядела так, как будто вот-вот взорвется», — написала она, добавив, что поведение супруга негативно сказывалось на ее состоянии.

Внезапно мужчина окончательно перестал себя контролировать и начал очень громко рыдать. Из-за этого вскоре ему пришлось покинуть палату. Выпроводить его из помещения помогала медсестра.

Муж был так расстроен и рассержен, что отказался навещать жену в больнице. Он впервые увидел своего ребенка только тогда, когда молодая мать вернулась домой после выписки. Однако даже дома мужчина продолжал критиковать жену за то, что та отняла у него возможность увидеть первый вздох дочери. После ссоры он ушел из дома.

Большинство комментаторов поддержали пользовательницу Reddit и сказали, что та ни в чем не виновата. Некоторые отметили, что только женщина должна решать, кто будет находиться с ней в палате во время родов. Другие назвали поведение мужчины опасным, потому что тот подверг свою жену и дочь риску из-за стресса.