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Мужчина нашел потерянную дочь спустя 58 лет после расставания

Герой шоу Long Lost Family Рой Дэвид воссоединился с потерянной дочерью через 58 лет
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Фото: RadioTimes

Герой реалити-шоу Long Lost Family (британский аналог «Жди меня») Рой Дэвид (Roy David) впервые за 58 лет встретился с потерянной дочерью Шерил (Cheryl). Воссоединение произошло благодаря редакторам программы, которые нашли женщину, сообщает The Mirror.

Дэвид родился в Гайане, с юности он работал в торговом флоте. В 19 лет юноша приехал в Нью-Йорк и встретил студентку-медсестру Сильвию (Sylvia). Когда она забеременела, пара поженилась и переехала жить к матери девушки. Проблемы в семье начались из-за того, что Дэвид слишком много времени проводил в море. В какой-то момент Сильвия и ее мать попросили мужчину больше к ним не возвращаться.

В течение следующих пяти лет Дэвид регулярно навещал дочь, когда возвращался в Нью-Йорк из морского путешествия. Однако однажды его бывшая семья переехала, ничего ему не сообщив. Мужчине пришлось расстаться с дочерью на долгий срок.

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«Она просто растворилась в воздухе. Они позаботились о том, чтобы не оставлять следов», — вспомнил Дэвид. По словам Шерил, ее мать умерла в 1991 году. Она никогда не рассказывала дочери о ее отце, пока та росла.

Благодаря Long Lost Family пропавшие родственники наконец встретились спустя 58 лет после расставания. Они обнялись и сказали, что испытывают невероятную радость. «Если бы творец позвал меня домой завтра или даже сейчас, я бы покинул эту планету, как полностью удовлетворенный человек», — заявил счастливый Дэвид в интервью.

Шерил также обрадовалась, что у нее есть сводный брат, 60-летний Джеральд (Gerald), который живет рядом с ней в Нью-Йорке.

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