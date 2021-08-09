Мужчина нашел потерянную семью спустя 40 лет благодаря старой газете

Герой британского шоу Long Lost Family (аналог российской «Жди меня») Леон Партон (Leon Parton) нашел потерянную семью через 40 лет после того, как его усыновили приемные родители. Обнаружить братьев и сестер мужчине помогла старая газета, пишет The Mirror.

46-летний Партон рассказал, что любил приемную мать, братьев и сестер, однако у него было довольно трудное детство. Он всегда был уверен, что жизнь была бы лучше, если бы его не забрали из родной семьи.

Когда англичанину было 11 лет, приемная мать показала ему вырезку из газеты, которую она хранила с младенчества Партона. Благодаря ей редакторам программы и удалось найти родственников Партона. В статье говорилось, что его биологическая мать, Уте Дэниелс (Ute Daniels), а также его трое братьев и сестер были выселены из семейного дома и какое-то время жили на улице.

«Миссис Дэниелс больше всего боится того, что трое ее детей будут отданы под опеку, а семья распадется, если не удастся найти жилье», — говорилось в газете. Там же были фотографии брата и сестер Партона.

Редакторы Long Lost Family узнали, что биологическая мать усыновленного британца умерла в 2012 году. Однако сотрудникам шоу удалось отыскать его родственников, снимки которых были размещены в газете. Когда Партон впервые встретился с родными братьями и сестрами, он заявил, что «чувствует себя прекрасно», потому что впервые в сознательном возрасте «обнял кровного родственника».

«Это было довольно сюрреалистично, что после стольких лет чтения статьи я смог встретиться и познакомиться со своим братом и сестрами, которые существовали в реальном мире, но были всего лишь изображением на листе газетной статьи», — добавил Партон. Он заявил, что первая встреча была «восхитительной», при этом родственники не испытывали никаких неловких моментов. После записи шоу мужчина встречался с родственниками еще несколько раз, а также познакомился с племянницами и племянниками.