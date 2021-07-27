Потерянные сестры впервые встретились благодаря предсмертному желанию матери

Британка Лиза Хардинг (Lisa Harding) в эфире телешоу Long Lost Family («Давно потерянная семья», аналог российского «Жди меня») встретилась со старшей сестрой, которую отдали в приемную семью, когда она была младенцем. По словам женщины, воссоединение сестер было предсмертным желанием их матери. Об этом сообщает The Mirror.

53-летняя Хардинг узнала о том, что у нее есть старшая сестра по имени Александра (Alexandra), 38 лет назад. Их мать Мойра (Moyra) вынуждена была отдать девочку на удочерение всего через четыре недели после ее рождения. Женщина родила Александру в 20 лет: на тот момент у нее не было мужа, а заботиться о ребенке в одиночку она не смогла.

Спустя несколько десятилетий Мойра, которая боролась с неизлечимой формой рака, призналась, что сильно жалеет о своем поступке. «Она снова и снова повторяла, что ей хотелось бы воспитывать двух девочек», — вспомнила ее слова Лиза. Она добавила, что ее мать начала поиски Александры, но так и не успела ее найти. Однако с этой задачей справилась команда программы Long Lost Family.

Авторы шоу выяснили, что приемные родители дали Александре новое имя — Лили (Lily). Во время эфира женщина рассказала, что никогда не искала биологических родственников, потому что боялась, что мать откажется с ней общаться. На это ведущие ответили, что Мойра последние годы жизни сама пыталась отыскать давно потерянную дочь.

«Я рада, что она меня искала. (...) Я никогда не думала, что она меня искала. От этого я чувствую себя лучше», — сказала Лили. Сестры быстро нашли общий язык во время эфира. Они пообещали поддерживать связь и в реальной жизни. Лиза назвала встречу с родственницей «одним из самых счастливых моментов в жизни».