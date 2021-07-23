Девушка встретила родственницу и довела ее до слез историей своей жизни

Пользовательница Reddit с ником Solid_Gap2818 рассказала о том, как впервые за много лет встретилась с родственницей, которая однажды выгнала их с матерью на улицу. Девушка раскрыла ей правду о том, что с ней случилось за прошедшие годы, и довела женщину до слез.

Героиня истории сообщила, что, когда ей было 13 лет, они с матерью были вынуждены сбежать из дома. Тетя, которая была единственной родственницей, жившей в той же стране, пустила их к себе. Женщина заверила, что гости могут жить у нее столько, сколько им нужно.

Материалы по теме Трава у дома. Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?

Однако через три недели тетя без предупреждения выгнала их. По словам автора поста, в тот день они с матерью вернулись домой и увидели, что их вещи стоят за дверью. Родственница сказала, что они должны найти новый дом.

Девушка призналась, что ситуация крайне негативно повлияла на нее. Она начала плохо учиться и вести себя асоциально. Тогда же ей пришлось начать работать, так как у семьи совершенно не было денег. Рассказчица уточнила, что несмотря на эту помощь и на то, что ее мать трудилась на трех работах, иногда им приходилось ночевать в приютах для бездомных. Только когда девушке исполнилось 16 лет, они смогли позволить себе однокомнатную квартиру.

«Пару недель назад мне исполнилось 18, и моя тетя ни с того ни с сего связалась со мной. Она сказала какие-то глупости о том, как моя мама отказалась поддерживать с ней связь (мы действительно не могли позволить себе телефоны), и о том, как она хотела бы встретиться», — рассказала героиня истории.

Девушка согласилась увидеться с родственницей. На встрече выяснилось, что тетя была убеждена, что прошедшие пять лет были для автора поста безбедными и беззаботными. Героиня истории в ответ на это рассказала правду о том, как им с матерью было тяжело, и сказала тете, что она испортила им жизнь. «Я была довольно резка в своих выражениях, но я не могла поверить, что она всерьез думала, будто изгнание ментально, физически и финансово сломленной матери и ее ребенка закончится хорошо», — объяснила Solid_Gap2818.

История девушки довела родственницу до слез. Вскоре та прислала рассказчице сообщение с извинениями: женщина «умоляла о прощении» и говорила, что не может уснуть. Автор поста попросила других пользователей Reddit оценить, правильно ли она поступила, рассказав тете правду. В комментариях к посту многие встали на сторону девушки и отметили, что тот, кто выгнал на улицу нуждавшихся в помощи близких, должен чувствовать себя плохо. Некоторые также похвалили рассказчицу и ее мать за то, что они смогли справиться со сложной жизненной ситуацией.

