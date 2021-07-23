Девушка встретила родственницу и довела ее до слез историей своей жизни

Пользовательница Reddit с ником Solid_Gap2818 рассказала о том, как впервые за много лет встретилась с родственницей, которая однажды выгнала их с матерью на улицу. Девушка раскрыла ей правду о том, что с ней случилось за прошедшие годы, и довела женщину до слез.
Героиня истории сообщила, что, когда ей было 13 лет, они с матерью были вынуждены сбежать из дома. Тетя, которая была единственной родственницей, жившей в той же стране, пустила их к себе. Женщина заверила, что гости могут жить у нее столько, сколько им нужно.
Однако через три недели тетя без предупреждения выгнала их. По словам автора поста, в тот день они с матерью вернулись домой и увидели, что их вещи стоят за дверью. Родственница сказала, что они должны найти новый дом.
Девушка призналась, что ситуация крайне негативно повлияла на нее. Она начала плохо учиться и вести себя асоциально. Тогда же ей пришлось начать работать, так как у семьи совершенно не было денег. Рассказчица уточнила, что несмотря на эту помощь и на то, что ее мать трудилась на трех работах, иногда им приходилось ночевать в приютах для бездомных. Только когда девушке исполнилось 16 лет, они смогли позволить себе однокомнатную квартиру.
«Пару недель назад мне исполнилось 18, и моя тетя ни с того ни с сего связалась со мной. Она сказала какие-то глупости о том, как моя мама отказалась поддерживать с ней связь (мы действительно не могли позволить себе телефоны), и о том, как она хотела бы встретиться», — рассказала героиня истории.
Девушка согласилась увидеться с родственницей. На встрече выяснилось, что тетя была убеждена, что прошедшие пять лет были для автора поста безбедными и беззаботными. Героиня истории в ответ на это рассказала правду о том, как им с матерью было тяжело, и сказала тете, что она испортила им жизнь. «Я была довольно резка в своих выражениях, но я не могла поверить, что она всерьез думала, будто изгнание ментально, физически и финансово сломленной матери и ее ребенка закончится хорошо», — объяснила Solid_Gap2818.
История девушки довела родственницу до слез. Вскоре та прислала рассказчице сообщение с извинениями: женщина «умоляла о прощении» и говорила, что не может уснуть. Автор поста попросила других пользователей Reddit оценить, правильно ли она поступила, рассказав тете правду. В комментариях к посту многие встали на сторону девушки и отметили, что тот, кто выгнал на улицу нуждавшихся в помощи близких, должен чувствовать себя плохо. Некоторые также похвалили рассказчицу и ее мать за то, что они смогли справиться со сложной жизненной ситуацией.