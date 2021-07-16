Блогер в 21 год раскрыл тайну своего рождения

Блогер из США в 21 год узнал, что старшая сестра была его биологической матерью

Блогер под ником sham.griffs в 21 год узнал, что женщина, которую он считал своей сестрой, на самом деле была его биологической матерью. Видео, в котором он раскрыл тайну своего рождения, опубликовано в TikTok.

Мужчина рассказал, что всю жизнь называл матерью женщину, которая в действительности была его бабушкой. «Они не говорили мне правду, пока мне не исполнился 21 год, так как чувствовали, что раньше я не был готов», — поделился он.

По словам блогера, он всегда ощущал особенную связь со «старшей сестрой», она давала ему материнскую любовь. «У нас неразрывная связь — она прикрывала меня, я прикрывал ее. Мы иногда дрались, как и все братья и сестры. Тем не менее никто на этой планете не мог встать между нами», — рассказал sham.griffs.

Биологическая мать блогера забеременела в юном возрасте, поэтому семья решила, что бабушка будет воспитывать мальчика как собственного ребенка. Блогер отметил, что правда не испортила отношения с семьей, наоборот, «открытие сделало и без того хорошие отношения еще лучше».

Пользователи сети в комментариях под видео, которое набрало более 700 тысяч просмотров, поддержали блогера. «Пусть бог благословит твою мать, что дала тебе жизнь! И твою бабушку за помощь матери! Это прекрасно!», — написал юзер под ником jacob0green. Еще одна пользовательница добавила: «Ты точно можешь сказать, что любовь в семье не имеет границ! Это потрясающе!»

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как встретилась с биологическим отцом после долгой разлуки и довела его до слез.