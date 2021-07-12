Девушка узнала секретный рецепт бабушки и разбогатела

Пользовательница под ником grandmascakes рассказала историю о том, как ей удалось создать бизнес и разбогатеть во время пандемии коронавируса— она начала продавать торты, приготовленные по рецепту, который она узнала от бабушки. Ее история опубликована на Reddit.

По словам девушки, ее бабушка заболела несколько лет назад и перед смертью решила рассказать секретный рецепт, чтобы он не умер вместе с ней. Автор истории была единственным человеком в семье, который интересовался выпечкой, поэтому бабушка передала рецепт именно ей.

Со временем, как рассказывает grandmascakes, друзья стали просить приготовить этот торт, после начали поступать заказы, и бизнес становился все успешнее. Однако девушка столкнулась с трудностью — габариты ее кухни не позволяли печь торты в большом количестве. Поэтому она обратилась к другу, у которого была кейтеринговая служба, пострадавшая из-за коронавируса, и профессиональная кухня. Они заключили сделку: друг предоставляет кухню, а девушка помогает его бизнесу — готовит торты для клиентов кейтеринговой службы.

Когда бизнес начал приносить доход, двоюродная сестра Джейн обвинила ее в том, что она не имела права продавать торт по рецепту бабушки и попросила рецепт. Девушка отказала, поскольку бабушка предлагала рассказать рецепт любому члену семьи, но он был интересен только ей. Тогда Джейн потребовала либо перестать продавать бабушкин торт, либо рассказать ей рецепт, чтобы стать такой же успешной.

Ранее другой пользователь Reddit под ником throoowyaw поделился историей о том, как случайно съел кусок торта, который запасла его беременная жена. Мужчина признался, что реакция супруги на произошедшее напугала его.