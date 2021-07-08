Мужчина случайно съел запасы беременной жены и испугался ее реакции

Пользователь Reddit под ником throoowyaw поделился историей о том, как случайно съел кусок торта, который запасла его беременная жена. Мужчина признался, что реакция супруги на произошедшее напугала его.

Автор поста сообщил, что вернулся домой после работы, увидел в холодильнике кусок торта и решил съесть его. Рассказчик был уверен в том, что порция предназначалась ему, так как его жена не любит сладкое.

Спустя несколько часов супруга вернулась домой, открыла холодильник и начала кричать, что торт пропал. Герой истории признался, что съел его. В ответ на это женщина разрыдалась. «Это был скорее не плач, а нервный срыв», — поделился автор поста.

Мужчина пообещал супруге, что купит новый торт, однако она проигнорировала эти слова и ушла из дома. «Обычно моя жена себя так не ведет. Возможно, это происходит из-за гормонов. Ее начали раздражать всякие мелочи. Например, она говорит, что я слишком громко ем. Это пугает», — поделился рассказчик.

Он сходил в магазин и купил новый торт и несколько любимых продуктов его супруги. Вскоре женщина вернулась домой и попросила прощения за свое поведение. Увидев сюрприз, она обрадовалась, улыбнулась и обняла мужа. «Пока я принимал душ, она расправилась со всей купленной едой. Я хотел спросить: "Черт, неужели ты все это съела?" Но к счастью, я этого не сделал», — заключил автор поста.

Пользователи поддержали мужчину в комментариях: «Добро пожаловать в беременность, сохраняйте спокойствие и не пытайтесь что-то исправить», — написал AdjustYourSet. Некоторые также поделились своими историями. Например, юзер с ником Vendaurkas рассказал, что, когда его жена была беременна, он завел тайник со сладостями. Каждый раз, когда женщина начинала плакать, он доставал что-то из тайника, что делало их жизнь гораздо приятнее.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал историю о том, как однажды ночью решил проверить, вернулась ли его 17-летняя дочь с прогулки. Он вошел в ее комнату и случайно раскрыл многолетний обман.

