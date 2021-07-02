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Шафер отомстил надоедливой невесте друга с помощью тоста

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Фото: Globallookpress.com

Шафер отомстил невесте друга, которая пыталась заставить его следовать странным правилам на свадьбе, с помощью тоста. Об этом мужчина рассказал в посте на сайте Reddit.

Автор публикации поделился историей с пользователями в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). 30-летний мужчина рассказал, что его друг женился в июне. Перед свадьбой он предупредил пару, что ограничен в финансах из-за ремонта и предстоящего рождения ребенка, но пообещал по возможности помочь с организацией праздника. Шафер подготовил 300 долларов (21,9 тысячи рублей) в подарок новобрачным, но так и не отдал им конверт.

Мужчина рассказал, что невеста друга писала ему по несколько раз в день — она рассказывала о правилах, которые гостям придется соблюдать во время церемонии. Так, она запретила жене шафера говорить о беременности на празднике и попросила ее надеть платье, в котором не виден живот, чтобы гости не переключали внимание с невесты на будущую мать. Женщина заявила, что поздравительная речь шафера должна быть адресована не только жениху, но и ей, причем шутки и истории про жениха, в которых не фигурировала она, были под запретом.

Мужчина разозлился и поделился своим недовольством с другом. Однако тот попросил его не перечить невесте и сделать все так, как она хочет, чтобы избежать конфликта. «Мне вообще придется иметь дело с ее глупостями до конца жизни», — сказал жених.

В день свадьбы жених и невеста постоянно делали шаферу замечания по всевозможным поводам. Когда мужчина спустился в бар, мать невесты попросила его не напиваться, ведь «он и так испортил праздник ее дочери». Замечание женщины стало последней каплей. Шафер решил не отдавать паре конверт с деньгами, а в поздравительной речи обратился только к жениху и пожелал ему терпения. «Теперь тебе придется иметь дело с ее глупостями каждый день. Но я всегда буду рядом с тобой, особенно во время вашего развода», — сказал мужчина.

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