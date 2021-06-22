Женщина выгнала зятя из дома за срыв помолвки ее дочери

Женщина выгнала зятя из дома после того, как он испортил помолвку ее дочери. Об этом она сообщила в посте на сайте Reddit.

Автор публикации поделилась переживаниями с пользователями в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Женщина рассказала, что Джерри (Jerry), муж ее падчерицы, отличается хорошим чувством юмора — он находит, над чем посмеяться в любой ситуации. Однако в последнее время его шутки перестали быть забавными и начали вызывать чувство неловкости у членов семьи.

По словам пользовательницы Reddit, ее зять и родная 22-летняя дочь постоянно ссорятся — девушка считает его шутки несмешными, а он в ответ называет ее занудой. Противостояние между молодыми людьми обострилось в день, когда жених дочери решил сделать ей предложение.

Юноша заранее сообщил будущей теще о намерении предложить девушке руку и сердце, поэтому в тот вечер ее мать собрала всех родственников дома. Когда Джерри увидел жениха с кольцом, то сразу начал зло шутить. «Да ладно, парень, ты серьезно? Лучше бы тебе попытать счастья в другом месте», — сказал он. А когда молодой человек открыл коробочку с кольцом, Джерри удивился и спросил его, зачем он потратил столько денег на «эту безделушку».

Родственники были в шоке, но весельчак не унимался. «Ну а ты чего? Одумайся, ты же еще слишком молода для этого», — высказал он невесте. Ее мать не выдержала и попросила зятя замолчать, а потом и вовсе выгнала его из дома за то, что он своими замечаниями сорвал важный момент в жизни ее дочери.

Муж автора поста посчитал, что она несправедливо обошлась с Джерри, ведь ей известны особенности его характера. Пользователи сайта, напротив, полностью разделили ее решение. Один из них написал: «Да я на вашем месте вообще ему не позволила бы присутствовать на таком событии. По-моему, заранее было понятно, чем все это может кончиться». Они добавили, что ее муж просто вступился за родную дочь и был необъективен.