Женщине предложили развестись с мужем после его выходки у алтаря

Американка Тейлор Лорен (Taylor Loren) поделилась свадебным видео, на котором ее будущий муж проверяет телефон, пока она идет к алтарю. Девушка выложила ролик в своем аккаунте в TikTok.

«Ровно четыре года назад я шла к алтарю, чтобы выйти замуж за любовь всей моей жизни. И в этот волнительный и полный эмоций момент мой будущий муж сделал самую романтичную вещь на свете — начал проверять свой телефон», — прокомментировала Лорен.

Видео с выходкой жениха набрало 2,3 миллиона просмотров и множество комментариев. Пользователи предлагали женщине развестись с мужем и спрашивали, почему он так поступил.

Лорен решила снять еще одно видео и спросила мужа: «Пользователи интересуются, почему ты проверял телефон. Расскажешь?». На что мужчина ответил: «Потому что криптовалюта не ждет».

Ранее сообщалось, что невеста узнала об оплаченных матерью свиданиях с женихом и отменила свадьбу. Женщина отчаянно хотела выдать дочь замуж, а жених согласился на брак из-за денег.