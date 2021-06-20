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Невеста потребовала от гостей дорогие подарки на свадьбу и была опозорена в сети

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Свадебная обувь невесты
Свадебная обувь невесты
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Невеста потребовала от гостей потратить на свадебные подарки минимум 400 долларов и была опозорена в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, будущая жена опубликовала на своей странице в Facebook пост со списком вещей, которые она бы хотела получить в честь торжества. Среди них были указаны дорогие дизайнерские вещи от Gucci или Louis Vuitton, предметы интерьера, машина, средства на ремонт дома или «наличные деньги минимум 400 долларов с человека».

Пост девушки собрал сотни комментариев — в основном подписчики называли ее желания чрезмерными и эгоистичными. «Это вообще разумные просьбы для обычного человека?», «Надеюсь, жених от нее успел убежать», «Может уже выдадим ей документы о разводе?», — иронично писали юзеры. Другие комментаторы прозвали ее «негодяйкой» и пообещали, что ничего кроме открытки она не получит.

Ранее в июне невеста подарила жениху на свадьбу письма, которые она написала в детстве и обнаружила в них судьбоносный знак. Так, однажды она процитировала на бумаге строчку из Библии: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Спустя некоторое время невеста поняла, что эта же строка вытатуирована у ее жениха на руке.

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