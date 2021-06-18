Невеста показала жениху детское письмо и нашла в нем судьбоносный знак

Девушка подарила жениху на свадьбу написанные в детстве письма и обнаружила в них судьбоносный знак. Об этом она рассказала в нескольких TikTok-роликах на своем аккаунте @mrs_younks.

Пользовательница TikTok вспомнила, что, когда она была подростком, некоторые девочки из церкви, где она была прихожанкой, писали любовные письма воображаемым «будущим мужьям». Она решила тоже поучаствовать в этом.

«Я начала писать... Но я написала всего два письма, а потом забыла об этом. В конце концов, я положила их их в блокнот и больше никогда не доставала», — сказала девушка.

Со временем она забыла о письмах и об их содержании до тех пор, пока спустя много лет не собралась выходить замуж. Тогда она нашла послания и решила подарить их на свадьбу жениху.

«На одном из писем я написала туманную строку из Библии: "Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него"», — рассказала @mrs_younks. После вручения возлюбленному письма невеста поняла, что эта же строка вытатуирована у ее жениха на руке. Более того, выяснилось, что он сделал татуировку в том же году, когда она писала свои письма. Тогда оба были подростками и не знали о существовании друг друга.

Некоторых пользователей TikTok напугало совпадение, другие нашли его романтичным. Комментаторы предположили, что это доказательство того, что паре суждено было быть вместе.

Ранее сообщалось, что жительница китайского города Сучжоу, провинция Цзянсу, во время свадьбы сына узнала в его невесте давно потерянную дочь. Она призналась, что усыновила жениха, когда потеряла надежду обрести пропавшую дочь после долгих лет поисков, после чего свадьба продолжилась.