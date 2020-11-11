Девушка пожелала сделать татуировку с именем бывшего незадолго до свадьбы

Девушка собралась сделать татуировку с именем бывшего парня на своем запястье и обидела своего жениха. Его историю рассказало издание The Mirror.

Мужчина выложил пост со своей историей на Reddit, однако модераторы удалили его. Автор рассказал, что его девушка долгое время продолжала дружить с бывшим парнем, потому что они общались в одной компании. Мужчина не мог сказать точно, какие отношения между ними были, потому что сам познакомился со своей избранницей на работе и плохо знал ее друзей.

В октябре ее бывший умер, и девушка очень тяжело переживала его смерть. На несколько дней она даже переехала к сестре, но продолжала общаться с женихом. Когда невеста вернулась домой, она заявила, что планирует набить на левом запястье имя бывшего возлюбленного.

Жениху это не понравилось и он сказал, что отложит запланированную на январь свадьбу, если она правда это сделает. Возлюбленная обвинила его в нечуткости, объяснив, что он не понимает, как ей тяжело, и уехала к сестре.

Мужчина спросил совета у пользователей Reddit, как ему поступить. Большая часть комментаторов рекомендовали ему разорвать помолвку. Другие посочувствовали невесте, но назвали ее поступок неправильным «Мне ее жаль, но она хочет, чтобы ты вспоминал о ее бывшем каждый раз при виде ее? Всю жизнь? Нет», — написал один из них. Некоторые пользователи отметили, что жених не знает всей картины: его невеста и правда может тосковать по погибшему только как по другу.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, мужчина из ревности заставил возлюбленную набить на запястье его имя. Помимо этого он запретил возлюбленной контактировать с бывшим партнером без его ведома, начал указывать, что ей можно носить, запрещал надевать вещи, купленные до знакомства с ним, и заставлял ее красить губы красной помадой.