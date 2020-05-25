Влюбленные сделали татуировки с датой свадьбы и перенесли ее из-за коронавируса

Жених и невеста из ирландского города Белфаст заранее вытатуировали на руках дату предстоящей свадьбы, но ее пришлось перенести из-за коронавируса. Об этом сообщает издание The Mirror.

В декабре 2017 года 26-летний Френсис Дональд (Francis Donald) сделал предложение 24-летней Фионнуале Керни (Fionnuala Kearney), c которой они встречаются с первого курса университета. Они назначили свадьбу на 16 октября 2020 года и начали активно готовиться к предстоящему празднику.

В июне 2019 года пара отдыхала в Турции. Там они, будучи навеселе, решили сделать парную татуировку. Фионнуала предложила вытатуировать на руках дату предстоящей свадьбы римскими цифрами. Сотрудники тату-салона подшучивали над парой и спрашивали, точно ли это верная дата. Влюбленные перепроверили, что числа написаны верно.

В апреле 2020 года, когда была объявлена пандемия коронавируса, Фионнуала позвонила в отель, где планировалось провести свадьбу, чтобы проверить, все ли идет по плану. Там ей сообщили, что из-за пандемии свадьбу придется перенести и предложили сыграть ее в октябре 2021 года. Пара не согласилась и выбрала апрель 2021 года.

После этого влюбленные вспомнили про сделанные татуировки и поняли, что вытатуировали неправильную дату. Теперь они вместе с друзьями и семьей пытаются придумать, что запланировать на эту дату, чтобы сделать ее памятной. Друзья предложили им прыгнуть с парашютом, и паре понравилась эта идея.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, мужчина из ревности заставил возлюбленную набить на запястье его имя. Перед этим он накричал на официанта в одном из ресторанов после того, как тот подмигнул его спутнице.

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