Мужчина из мести сделал татуировку с портретом храпящей жены

Житель английского города Портсмут, графство Гэмпшир, набил татуировку с портретом своей храпящей жены в качестве мести за глупую стрижку, которую она ему сделала. Об этом сообщает издание The Sun.

40-летний мойщик окон Джеймс МакГроу (James McGraw) и его 37-летняя жена Келли (Kelly) уже 24 года разыгрывают друг друга. Так, недавно британка сделала мужу дурацкую стрижку.

В отместку за это мужчина вытатуировал у себя на бедре портрет своей жены, на котором она изображена храпящей с открытым ртом. За основу он взял фотографию, сделанную, когда Келли спала.

Новая татуировка мужа повергла Келли в ужас. Она заявила, что он перешел все границы, и теперь ей придется придумать что-то очень плохое, чтобы отомстить ему. Женщина подчеркнула, что на татуировке мужчина добавил ей лишних подбородков. Она ненавидит это фото и не может смотреть на татуировку без смеха.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс сделала татуировку на глазах и лишилась зрения на три недели. Сеанс длился 40 минут и оказался очень болезненным.

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